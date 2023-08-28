الكرملين: بوتين سيلتقي أردوغان قريبًا

موسكو - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيعقدان اجتماعا قريبا، لكنه رفض تحديد مكان وزمان عقد الاجتماع على نحو الدقة.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الرئيسين الاجتماع في روسيا، "سيعقد الرئيسان الاجتماع قريبا، وسنصدر إعلانا رسميا في الوقت المناسب"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، مضيفا أن "هناك اتفاقيات معينة بشأن موعد الإعلان، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقيات".

وفي وقت سابق، قال دبلوماسي تركي، لوكالة تاس، إن بوتين وأردوغان قد يجتمعان في سوتشي، ربما في 4 سبتمبر المقبل.

وقالت وسائل إعلام تركية إن أردوغان يعتزم مناقشة الجهود الرامية إلى إحياء صفقة الحبوب مع نظيره الروسي.