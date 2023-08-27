إعلان

BBC

الدفاع التركية: تحييد مسلحين اثنين شمالي العراق

07:57 م الأحد 27 أغسطس 2023

تحييد مسلحين اثنين شمالي العراق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد اثنين من مسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " شمالي العراق.

وزعم بيان صادر عن الدفاع التركية أن الجيش التركي يواصل عمليات تطهير شمالي العراق مستمدا قوته من الشعب التركي الأصيل، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد في هذا الإطار تحييد إرهابيين اثنين في منطقة عملية "المخلب – القفل"، مشدا على تصميم العمليات العسكرية بالمنطقة حتى القضاء على آخر إرهابي.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

وتشن تركيا هجمات ضد حزب "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب .

ووفقا لبيانات تركية ، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

سوق مصراوى

شمال العراق تحييد مسلحين تركيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تهديد للإمدادات العالمية.. الهند تفرض قيود إضافية على تصدير الأرز
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

ماذا يعني ردّ الاعتبار لـ "هشام طلعت مصطفى" بقضية مقتل سوزان تميم؟.