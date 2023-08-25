الجيش الأمريكي يعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على إف 16 في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنه يعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16 المتطورة على الأراضي الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، اليوم الخميس إن من المقرر أن يحصل الطيارون على دورات في اللغة الانجليزية اعتبارا من سبتمبر، وسيبدأ التدريب على الطيران في أكتوبر.

وأوضح رايدر أنه بهذه الطريقة، ستدعم الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين الذين نفدت طاقتهم على تدريب الطيارين الأوكرانيين في أوروبا، مشيرا إلى أن الخطوة، من ثم، إجراء وقائي.

وتدفع أوكرانيا حلفاءها الدوليين من أجل تزويدها بمقاتلات إف 16 أمريكية الصنع المتطورة، للمساعدة في مواجهة العدوان الروسي.

كانت الولايات المتحدة قد تسببت في حالة من الجمود لفترة طويلة، قبل أن توافق أخيرا في قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، للدول على تسليم طائراتها المقاتلة وتدريب طيارين أوكرانيين.