مسؤول أوروبي يتهم روسيا بالتدخل في انقلاب النيجر

بروكسل - (د ب أ)

ذكر جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن روسيا الإمبريالية تهدف إلى استخدام نظم الحكم العسكرية في أفريقيا "كبيادق في لعبة الشطرنج العالمية".

وأضاف بوريل أن روسيا، تحت قيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تغذي الانقلاب العسكري الأخير، في أفريقيا، بدعايتها الكاذبة و"تستفيد من إقامة نظام حكم عسكري مع ميليشياتها الخاصة، التي تنهب ثروات المنطقة".

وكتب بوريل في مدونة له نشرت مساء أمس الثلاثاء أن الانقلاب، الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر، هو الخامس منذ عام 2021، بعد الإطاحة بحكومات، تم انتخابها ديمقراطيا، في مالي والسودان وغينيا وبوركينا فاسو.

وأضاف بوريل في بيان منفصل أمس الأول الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي اتهام بتدخل أجنبي في الانقلاب بالنيجر.

وشهدت النيجر مظاهرات اتسمت بالعنف لدعم الانقلاب العسكري الذي شهد إطاحة ضباط من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني بالرئيس محمد بازوم يوم الأربعاء الماضي.

ولا تعترف فرنسا بالحكام الجدد وتدعو إلى العودة إلى النظام الدستوري المحيط بالرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا.