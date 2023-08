اليابان..انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل بسبب الإعصار خانون (فيديو)

(وكالات)

أفادت وسائل إعلام يابانية، أن الإعصار "خانون" الذي ضرب مناطق بالقرب من محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شخصا توفي وأصيب 5 آخرون، جراء إعصار "خانون" الذي ضرب مناطق بالقرب من محافظة أوكيناوا، مشيرة إلى أن الإعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل أي ما يقرب من 34% من سكان أوكيناوا.

Still atrocious conditions in southern Okinawa, no let up yet from #typhoon #khanun pic.twitter.com/s1JsOgN8a5