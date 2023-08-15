ترامب يصف الاتهامات الموجهة إليه بشأن الانتخابات بولاية جورجيا بـ"الزائفة"
واشنطن - (أ ف ب)
ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها "زائفة".
وكتب ترامب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه "تبدو لي زائفة!".
وأضاف "لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".
وجه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية الإثنين إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
كما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى" منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء".
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 175 جنيهاتفاصيل
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: