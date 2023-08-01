بينهم طفلة.. وفاة 18 شخصا جراء موجة الحر في كوريا الجنوبية واليابان

كتبت- سلمى سمير:

توفي 12 شخصا في كوريا الجنوبية، إثر موجة الحر العالمية التي تجتاح العالم، بينهم كبار في السن، وذلك بعد تحذيرات في البلاد مع كسر درجات الحرارة عتبة الـ35 درجة مئوية منذ الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة "يونهاب".

ومن بين الوفيات توفي ما لا يقل عن 5 أشخاص بسبب عملهم في الحقل كمزارعين نهاية الأسبوع الماضي، و7 أشخاص عن عمر ناهز الـ70 عاما، وآخرين في عمر الـ90.

وتوفيت فتاة مراهقة تبلغ 13 عاما في اليابان بسبب تعرضها لضربة شمسية، وذلك بينما كانت تستقل دراجتها الهوائية إلى المنزل عقب انتهاء دوامها في النادي المدرسي.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى عقب العثور عليها فاقدة للوعي على إحدى الأرصفة في الشارع، لكنها توفيت لاحقا بعد اعتقاد الأطباء تعرضها لضربة شمس حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وكانت مدرسة الفتاة أوقفت جميع تجمعات النادي قبل ساعة من الحادثة بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة، وقالت إن الطلاب أخذوا فترات راحة "كل 20-25 دقيقة للترطيب" ، حسبما ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية.

وعثر عامل رعاية صحية على زوجين مسنين ميتين في منزلهما في طوكيو، ليرتفع عدد الوفيات منذ يوم الجمعة إلى 3 وتعتقد الشرطة أنهم لقوا حتفهم بسبب ضربة شمس حيث وصلت درجات الحرارة في المدينة إلى 35.7 درجة مئوية ولم يكن مكيف الهواء يعمل.

وكانت الحكومة اليابانية قد حددت أهداف لخفض عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة المرتفعة إلى النصف بحلول عام 2030 .

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في اليابان من متوسط 201 حالة منذ عام 1999 إلى 1295 بين عامي 2018 و 2022، وتكثر الوفيات بين كبار السن من هم فوق 65 عاما بنسبة 80 % إلى 90%، وذلك حسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز"