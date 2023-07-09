فيديو.. نجاة قطة رغم سقوطها من الطابق الـ23

(وكالات)

نجت قطة صغيرة من موت محتم بعد سقوطها من الطابق 23 في مبنى سكني في حي أوكتيابرسكي بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع أمس السبت، مضيفة القطة سقطت على سيارة نيسان متوقفة وكسرت فتحة سقف زجاجية وهبطت على مقاعد السيارة.

ووجد شهود عيان القطة الخائفة مختبئة تحت مقعد السائق، مؤكدين أن القطة أصيبت بجروح لكنها بقيت على قيد الحياة.