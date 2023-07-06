ميقاتي يبحث مع المنسق الأممي لعملية السلام الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان
بيروت - ( د ب أ )
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الخميس، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، التزام لبنان بالقرارات الدولية وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.
واستقبل ميقاتي في بيروت اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، والمستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف زافيروف، ومدير شؤون السياسية جورج رايكس، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
ووفق البيان ، تم خلال اللقاء "التركيز على التزام لبنان بالقرارات الدولية وبالخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب".
سوق مصراوى
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: