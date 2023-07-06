أنباء عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل

(وكالات)

أفاد موقع "النشرة" أن صاروخا أطلق من خراج بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان باتجاه داخل مزارع شبعا المحتلة، وعلى الأثر رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين مدفعيتين.

ونقل الموقع اللبناني عن مصادر أمنية قولها إن "صاروخا أطلق من إحدى التلال القريبة من مزرعة بسطرة في خراج كفرشوبا باتجاه داخل مزارع شبعا، وقد رد على إثرها الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين سقطتا في خراج المجيدية الماري".

هذا ونفت إسرائيل إطلاق أي صاروخ من لبنان، مبينة أن "ما حدث هو انفجار لغم".

وفي السياق، قال "حزب الله" في بيان، إن "قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءا من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله".

وشدد على أن "هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح، وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى".

ودعا "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏والشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن".