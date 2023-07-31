الصين تفرض قيودا على تصدير بعض أجزاء الطائرات المسيرة لحماية أمن الدولة
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصينية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بتصدير أنواع معينة من المحركات المستخدمة في الطائرات المسيرة والمركبات الجوية غير المأهولة ما لم تحصل على الموافقات اللازمة من الوزارات المعنية ومن بينها وزارة التجارة وإدارة المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن البيان، إن الخطوة تهدف إلى حماية أمن الدولة ومصالحها.
وأضاف البيان، أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.
وقالت إنه سيتم تطبيق قيود التصدير أيضا على عناصر من بينها الأجهزة المضادة للطائرات بدون طيار الخاصة بالاستخدام المدني ، ومعدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء و أجهزة الليزر لتحديد الأهداف.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 235 جنيها.. أفضل ثلاجة للحفاظ على الطعام عند قطع الكهرباءتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: