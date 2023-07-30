الحكومة الدنماركية ستبحث فرض قيود على فعاليات تنتهك ديانات أخرى

وكالات:

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأحد، أنها ستبحث الوسائل القانونية لفرض قيود على الفعاليات التي تنطوي على إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، مستندة إلى المخاوف الأمنية بعد حوادث حرق القرآن كوبنهاجن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكرت الحكومة الدنماركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني "نحن نواجه حاليًا موقفًا وصل فيه حرق القرآن الكريم في الدنمارك إلى مستوى حيث يُنظر إلى الدنمارك، في أجزاء كثيرة من العالم على أنها دولة تسهل إهانة وتحقير الثقافات والأديان والتقاليد".

وأشار البيان إلى أنه "هذا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. العواقب التي تضر بالدنمارك بشكل أساسي ومصالح الدول ذات التفكير المماثل. يمكن أن يكون لها أيضًا تداعيات أمنية كبيرة في الدنمارك".

وشددت أن "فعاليات الحرق هي أعمال عدوانية ومتهورة يرتكبها عدد قليل من الأفراد. هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي، هذه الأعمال تصب في مصلحة المتطرفين. إنهم يزرعون الانقسام في وقت نحتاج فيه إلى الوقوف معًا ، ويفيدون البلدان التي تريد دق إسفين بين الغرب والجنوب العالمي".