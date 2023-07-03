نتنياهو عن العدوان على جنين: المعادلة تغيرت.. من لم يفهم قبل شهرين سيفهم هذه الأيام
(وكالات)
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، تعليقا على العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، إن المعادلة قد تغيرت.
وقال نتنياهو خلال ترؤسه جلسة في مكتبه، إن الجلسة ناقشت سير العملية في جنين والخطط العملياتية المسقبلية.
وأضاف أن "المعادلة قد تغيرت، من لم يفهم ذلك قبل شهرين سيفهمه في الأيام المقبلة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين أكد أن إسرائيل لا تعتزم توسيع نطاق العملية العسكرية في مدينة جنين الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.
وشنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية فجر الاثنين على جنين شمال الضفة الغربية، مصحوبة بقرابة 150 آلية عسكرية، وبالتزامن مع غارات جوية، ما أدى إلى مقتل 7، بينهم 3 قتلى نتيجة القصف، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبينما دارت اشتباكات في المخيم مع المسلحين الفلسطينيين، جرفت الآليات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي الطرقات الرئيسية في المخيم واعتقلت قواته حتى اللحظة 30 فلسطينيا من جنين.
من جهة أخرى، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين.
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