زيلينسكي: الانتصار على روسيا هدف وطني
كييف- (د ب أ)
أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطاب في مناسبة "يوم الدولة الأوكرانية"، وذلك أمام القادة وضيوف منتقين اليوم الجمعة، بميدان سانت مايكل في العاصمة كييف.
وقال زيلينسكي: "(روسيا) دخلية هنا، ولن يبقى لها أثر هنا"، مؤكدا أن الانتصار على روسيا "هدف وطني".
وأضاف زيلينسكي: "يجب أن يكون انتصار أوكرانيا كبيرا لدرجة تصبح فيها محاولات العودة من جانب العدو أحلاما مريضة لشخص مجنون".
وقدم الرئيس الأوكراني الجوائز للجنود ورجال الشرطة ورجال الإنقاذ.
وأدخل الرئيس مناسبة "يوم الدولة الأوكرانية" قبل عامين، هو يوافق ذكرى تنصير الإمبراطور كيفان روس في عام 988 ميلاديا.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: