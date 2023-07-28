الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على موسكو
موسكو- (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وأكدت الوزارة في بيان: "في الصباح، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو. وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وأكد سوبيانين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".
وفي بداية يوليو، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
ومن ناحية أخرى، أطلقت موسكو على نحو متكررة طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف جوالة على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات وأضرار هائلة.
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