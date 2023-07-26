إعصار الفلبين يشل الحياة ويهدد تايوان والصين

بكين - (بي بي سي)

ضرب إعصار دوكسوري شمال الفلبين، وقطع الكهرباء في بعض المناطق، وأغلقت المدارس والمكاتب في مقاطعة كاجايان الشمالية مع اقتراب الإعصار.

وألغت تايوان المناورات العسكرية تفاديا لمخاطر الإعصار. كما رفعت الصين حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

ورغم أن الأعاصير شائعة في غرب المحيط الهادئ في هذا الوقت من العام - لكن لم يضرب أي منها تايوان مباشرة منذ عام 2019. لكن من المتوقع أن تشعر الجزيرة بتأثير العاصفة التي ستصل اليوم إلى ذروتها.

ومن المتوقع أن يتجه دوكسوري إلى جنوب الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.