البنتاجون: الصينيون يوسعون نفوذهم في المنطقة الحمراء لأمريكا

وكالات

حذرت القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية، من أن النفوذ الصيني يتوسع في "المنطقة الحمراء" للولايات المتحدة المتمثل بأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي.

وقالت قائدة القيادة الجنوبية، الجنرال لورا ريتشاردسون، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، معلّقة على التواجد الصيني المتزايد في أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي "إنهم في المنطقة الحمراء بالنسبة لوطننا. إنهم تحت أنوفنا تماما"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وأشارت إلى أن الصين عززت مواقفها بفضل تطوير العلاقات التجارية، بما في ذلك من خلال مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" الصينية.

وصرحت، معلقة على كيفية رؤيتها لمهمتها: "لدى الولايات المتحدة الكثير لتقدمه لهذه المنطقة. نحن بحاجة إلى التعامل بشكل أفضل مع هذا التأثير المتنامي للصين. يجب أن نكون في الوقت المناسب والمكان المناسبين".

وعلّق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على تصريحات ريتشاردسون، قائلا إن التعاون في المنطقة يعود بالنفع على الجانبين، وليس جزءا من لعبة استراتيجية موجهة ضد أي دولة.

وأكد أن "الصين ليس لديها هدف جيوسياسي في أمريكا اللاتينية، كما أنها لا تسعى لبناء مجال نفوذ".