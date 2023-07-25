الكرملين ينتقد الضغوط الغربية على الدول الأفريقية

موسكو- (د ب أ)

اتهم الكرملين الغرب اليوم الثلاثاء، بمحاولة منع انعقاد القمة الروسية الأفريقية المقررة هذا الأسبوع، في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء: "لقد تعرضت كل الدول الأفريقية تقريبا لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة لمنع عقد القمة، ومشاركة الدول الأفريقية في القمة".

وقال بيسكوف، إن هذا النهج "يستحق الإدانة" لأنه يثير التساؤلات بشأن الحق السيادي للدول الأفريقية في اختيار شركائها.

ويبحث اجتماع القادة الذي سيعقد يومي 27 و28 يوليو الجاري، مستقبل اتفاق الحبوب الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى أن انسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أنه سيستغل القمة لدفع خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، أن اجتماع سان بطرسبرج سيمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عرض أسباب موسكو لوقف شحنات الحبوب الأوكرانية.