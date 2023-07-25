الأمم المتحدة تعلن انطلاق عملية سحب النفط من ناقلة "صافر" قبالة اليمن

وكالات

بدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية سحب النفط من ناقلة صافر قبالة سواحل اليمن.

وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عملية تفريغ النفط من ناقلة صافر ستستغرق نحو 19 يومًا.

وقبل أيام وصلت سفينة عملاقة تابعة للأمم المتحدة الأحد إلى قبالة سواحل اليمن تمهيدًا لبدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة بهدف تجنّب تسرّب نفطي كارثي في البحر الأحمر.

وبعد سنوات من تحركات دبلوماسية سادها توتر بين الأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين في اليمن والحكومة المعترف بها دوليًا، سترسو "نوتيكا" قريبًا إلى جانب "صافر" ناقلة النفط العملاقة الصدئة في البحر الأحمر.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب في اليمن، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. ولطالما حذّرت الأمم المتحدة من أنها قد "تنفجر في أي لحظة".

ويمكن أن تؤدي بقعة نفطية كبيرة إلى كارثة بيئية وتدمير مجتمعات الصيد اليمنية وإغلاق موانئ شريان الحياة ومحطات تحلية المياه.

وحذرت الأمم المتحدة من أن تسربا محتملا - يمكن أن يكلف أكثر من عشرين مليار دولار لتنظيفه - قد يصل إلى السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.