أربعة قتلى بعد انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز تسوق بموسكو
موسكو - (د ب أ):
قتل أربعة أشخاص على الأقل بعد انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز تسوق في موسكو، حسبما ذكرت السلطات الروسية اليوم السبت.
وأسفر الحادث، الذي وقع في مركز فريمينا جودا للتسوق بالقرب من فيكتوري بارك، عن إصابة العشرات "بحروق"، حسبما كتب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على تليجرام.
وقدرت تقارير إعلامية عدد المصابين بما يتراوح بين 50 و70 شخصا، وقالت إن العديد منهم اضطروا إلى دخول المستشفى.
وكان جميع القتلى موظفين في سوق للمواد الغذائية في مركز التسوق، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.
ولم يتسن حتى الآن معرفة أسباب الانفجار.
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