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BBC

الجنائية الدولية: قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين

02:56 م السبت 22 يوليه 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "خان" وفق ما نشرته العربية- الحدث، إن قضاة مستقلّون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين.

من ناحية ثانية، ذكر "خان" أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور.

وأضاف: حكومة السودان لم تتعاون معنا أبدًا حتى قبل الحرب.

وأردف: دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقًا.

وتابع: ننظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان، وجرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.

وقال "خان": عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي، وسننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب.

وفيما يتعلّق بالشأن الليبي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا.

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