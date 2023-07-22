الجنائية الدولية: قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين
وكالات
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "خان" وفق ما نشرته العربية- الحدث، إن قضاة مستقلّون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين.
من ناحية ثانية، ذكر "خان" أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور.
وأضاف: حكومة السودان لم تتعاون معنا أبدًا حتى قبل الحرب.
وأردف: دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقًا.
وتابع: ننظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان، وجرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.
وقال "خان": عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي، وسننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب.
وفيما يتعلّق بالشأن الليبي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا.
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