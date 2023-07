السيارات تتطاير.. انفجار غامض يهز جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا (فيديو)

وكالات:

أسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم خطيرة و30 طفيفة.

Pedestrians in Johannesburg, South Africa fled for safety on Wednesday after an explosion ripped through the central business district. At least one person was killed and dozens others injured, but the cause of the explosion has not yet been confirmed. pic.twitter.com/Sen3cCGRkf