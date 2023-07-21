السيارات تتطاير.. انفجار غامض يهز جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا (فيديو)

وكالات:

أسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم خطيرة و30 طفيفة.

Pedestrians in Johannesburg, South Africa fled for safety on Wednesday after an explosion ripped through the central business district. At least one person was killed and dozens others injured, but the cause of the explosion has not yet been confirmed. pic.twitter.com/Sen3cCGRkf — CBS News (@CBSNews) July 21, 2023



أدى انفجار هز وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن إلى إصابة 41 شخصًا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.

وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية أن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.

وقالت الشركة في بيان إنه "من غير المرجح" أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات "ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرب".

وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".

واعتبر بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن "عدم سقوط وفيات هو معجزة".