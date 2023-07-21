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السيارات تتطاير.. انفجار غامض يهز جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا (فيديو)

07:44 م الجمعة 21 يوليه 2023

انفجار غامض يهز جوهانسبرغ

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وكالات:
أسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم خطيرة و30 طفيفة.


أدى انفجار هز وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن إلى إصابة 41 شخصًا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.
وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية أن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.
وقالت الشركة في بيان إنه "من غير المرجح" أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات "ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرب".
وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".
واعتبر بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن "عدم سقوط وفيات هو معجزة".

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