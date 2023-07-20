حيوان مفترس هارب في برلين.. والشرطة الألمانية تشتبه أنه أنثى أسد
كلاينماخنوف - (د ب أ)
حذرت الشرطة الألمانية المواطنين عبر مكبرات الصوت من حيوان مفترس هارب في جنوب برلين.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه مطلوب من المواطنين تجنب السير بالغابات بتلك المنطقة.
وتفترض الشرطة أنه من المحتمل تماما أن يكون هذا الحيوان المفترس أنثى أسد، ومن المحتمل أنه يتجول في نطاق منطقة تلتوف وكلاينماخنوف وشتانسدورف بجنوب برلين.
وأضاف المتحدث أن القوات بحثت عن هذا الحيوان بمروحيات في منطقة كلاينماخنوف والمناطق المحيطة بها، وأكد أنه يتعين على من يرى هذا الحيوان أن يختبئ سريعا في المنزل أو السيارة ويبلغ الشرطة.
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