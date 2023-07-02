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الدفاع: القوات الروسية تدمر محطة اتصالات ستارلينك قرب أرتيوموفسك

11:43 ص الأحد 02 يوليه 2023

القوات الروسية في أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ)

دمرت القوات الروسية محطة "ستارلينك" الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالطائرات بدون طيار، بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاحد عن فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوج".

وأضاف المتحدث: "دمرت مدفعية المجموعة (القوات الروسية) محطة اتصالات ستارلينك، ومركز تحكم في الطائرات بدون طيار".

وتابع: "دمرت مدفعية المجموعة أيضا طائرة من دون طيار من طراز /Leleka-100/، ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة".

بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجوما شنته مجموعة هجومية أوكرانية قرب قرية بيرخيفكا في منطقة باخموت.

ولفت فاديم أستافيف، إلى أنه "شارك في محاولة الاختراق نحو 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوي 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تدعمهم أربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة".

وكشف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوج"، أنه "في الدقائق الأولى من المعركة، دُمرت دبابتان ونفس العدد من مركبات قتال المشاة، والطائرات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.و تم عرقلة تقدم العدو".

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