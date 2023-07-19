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بسبب ارتفاع الحرارة.. مدينة مارسيليا الفرنسية تفتح حمامات السباحة مجانا

04:37 م الأربعاء 19 يوليو 2023

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مارسيليا - (د ب أ)

فتحت السلطات في مدينة مارسيليا الفرنسية، حمامات السباحة مجانا أمام المواطنين اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال عمدة المدينة بينوا بايان، في تغريدة إن حمامات السباحة سوف تظل مفتوحة مجانا لحين انتهاء موجة الحر الحالية.

وأفادت شبكة "فرانس بلو" أنه من المقرر أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة العالية حتى الجمعة المقبلة على الأقل.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مارسيليا 36 درجة مئوية اليوم الأربعاء، على أن تسجل مستويات مماثلة غدا الخميس.

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