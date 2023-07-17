إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق أوكرانية
(وكالات)
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق في أوكرانيا.
جاء ذلك في إعلان من المصدر الرسمي لإنذار السكان، حيث تم استلام أول رسالة إنذار في الساعة 10:06 من صباح اليوم من منطقة تشيرنيغوف، ثم توالى إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، ثم في مناطق أخرى في دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وتشيركاسك.
وكانت مناطق دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف قد أعلنت الإنذار في وقت سابق واستمر حوالي 40 دقيقة.
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