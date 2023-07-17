إعلان

BBC

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق أوكرانية

12:21 م الإثنين 17 يوليو 2023
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق أوكرانية

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق في أوكرانيا.

جاء ذلك في إعلان من المصدر الرسمي لإنذار السكان، حيث تم استلام أول رسالة إنذار في الساعة 10:06 من صباح اليوم من منطقة تشيرنيغوف، ثم توالى إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، ثم في مناطق أخرى في دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وتشيركاسك.

وكانت مناطق دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف قد أعلنت الإنذار في وقت سابق واستمر حوالي 40 دقيقة.

سوق مصراوى

أوكرانيا السلطات الأوكرانية كييف العاصمة الأوكرانية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market