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نقل نتنياهو إلى قسم مختص بأمراض القلب

10:00 م السبت 15 يوليه 2023
نقل نتنياهو إلى قسم مختص بأمراض القلب

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت بأنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواجد بالمستشفى حاليًا إثر وعكة صحية إلى قسم مختص بأمراض القلب.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه بناء على توصية الأطباء سيبقى رئيس الحكومة في المستشفى للمراقبة وسيؤجل اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد إلى يوم الاثنين.

وقال نتنياهو اليوم السبت، بعد نقله إلى المستشفى"إنه بحالة جيدة جدا"، مضيفًا: "أشكر الرب، أنا بحالة جيدة جدا".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم عن نقل نتنياهو إلى مستشفى بالقرب من تل أبيب.

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