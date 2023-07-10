كوريا الشمالية تحذر أمريكا من إرسال غواصة نووية إلى جارتها الجنوبية

سول - (د ب ا)

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين من إرسال غواصة نووية مزودة بصواريخ باليستية إلى كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال غواصة نووية استراتيجية مزودة برؤوس نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث القول إن هذه الخطوة من شأنها " أن تؤدي لاندلاع أسوأ أزمة صراع نووي". كما اتهم المتحدث أمريكا " بالابتزاز النووي الصارخ".

ويشار إلى أنه في ظل تزايد التوترات مع كوريا الشمالية، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في أبريل الماضي على تعزيز التعاون العسكري بينهما. وهذا يتضمن نشر المزيد من الأسلحة النووية الأمريكية الاستراتيجية، ويشمل ذلك غواصات نووية مزودة بصواريخ باليستية.

وبحسب تصميمها، يمكن لهذه الصواريخ أن تكون مزودة برأس نووي أو أكثر. وكانت القوات الأمريكية قد أرسلت في يونيو الماضي غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز لكوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة.