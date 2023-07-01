ألمانيا: ماكرون أجل زيارته بسبب أعمال الشغب في بلاد
برلين - (د ب أ)
أعلن مكتب الرئيس الألماني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة مقررة لألمانيا بسبب أعمال الشغب في بلاده.
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