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BBC

ألمانيا: ماكرون أجل زيارته بسبب أعمال الشغب في بلاد

04:42 م السبت 01 يوليه 2023

إيمانويل ماكرون

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برلين - (د ب أ)

أعلن مكتب الرئيس الألماني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة مقررة لألمانيا بسبب أعمال الشغب في بلاده.

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إيمانويل ماكرون برلين ألمانيا

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