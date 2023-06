حرائق كندا تخنق نيويورك.. ضباب دخاني يغطي سماء الولاية الأمريكية

(أ ف ب):

غطى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا نيويورك الأربعاء، ما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء والآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

Canadian wildfire smoke darkened the skies of New York City and sent the air quality index soaring past 400 on Wednesday, well into the “hazardous” range and the worst since the EPA began recording air-quality measurements in 1999. https://t.co/kXhZndwYPH pic.twitter.com/Va9svFQgUp

— The New York Times (@nytimes) June 8, 2023