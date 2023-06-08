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BBC

حرائق كندا تخنق نيويورك.. ضباب دخاني يغطي سماء الولاية الأمريكية

07:36 م الخميس 08 يونيو 2023
حرائق كندا تخنق نيويورك.. ضباب دخاني يغطي سماء الولاية الأمريكية

حرائق الغابات - أرشيفية

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(أ ف ب):

غطى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا نيويورك الأربعاء، ما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء والآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

وتسبّبت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم واحرقت نحو 3,8 ملايين هكتار من الأراضي في كندا حيث وصف رئيس الوزراء جاستين ترودو موسم حرائق الغابات هذا بأنه الأسوأ على الإطلاق.

من جهتها، قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن أكثر من مئة مليون شخص في كل أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة وغربا وصولًا إلى شيكاغو وجنوبا إلى أتلانتا، تلقوا تحذيرات من التلوث بعد وصول دخان الحرائق من كندا.

وغطت سحب من الدخان ناطحات السحاب الشهيرة في نيويورك وأدت إلى تأخير رحلات جوية وتأجيل أحداث رياضية.

وقالت نيشا سوايتيانون وهي سائحة من تايلاند في مدينة نيويورك "الرائحة تشبه رائحة الشواء".

وطلب رئيس البلدية إريك آدامس من سكان نيويورك الحد من النشاطات الخارجية قائلا "هذا ليس يوما للتدرّب لسباق ماراتون".

وعلّقت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة في مدينة نيويورك حيث غلف الضباب الدخاني تمثال الحرية وسماء مانهاتن.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنها خفضت الرحلات الجوية من مطارات المدينة وإليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر أن تم إرسال أكثر من 600 إطفائي بالإضافة إلى أفراد آخرين ومعدات إلى كندا للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

بدوره، قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو إنه تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص في المقاطعة حتى الآن، ومن المتوقع إجلاء المزيد.

وتحدث بايدن مع ترودو الأربعاء وعرض "دعما إضافيا لمواجهة حرائق الغابات المدمرة والتاريخية" بحسب البيت الأبيض.

وقال ترودو إنه شكر بايدن وكتب على تويتر "هذه الحرائق تؤثر على الحياة اليومية وسبل العيش ونوعية الهواء لدينا. سنواصل العمل... من أجل التصدي لتغير المناخ والتعامل مع آثاره".

هذا المحتوى من

AFP

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حرائق الغابات الولايات المتحدة تلوث الهواء جو بايدن

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