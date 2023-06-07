فلسطين تحذر من طرح الاحتلال خطة لفرض تقسيم المسجد الأقصى

رام الله- (د ب أ)

حذرت وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، من تداعيات طرح عضو في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطة لفرض تقسيم المسجد الأقصى في شرق مدينة القدس.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن مخطط عضو الكنيست من حزب "الليكود" الحاكم عميت هاليفي، تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود "خطير للغاية، ويهدد بحرب دينية".

وقالت الوزارة إن المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة بمقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين" يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد.

وأضافت أن المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو بمثابة "عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وتعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال".

وحذرت الوزارة من أن فرض الخطة المذكورة "سيؤدي إلى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مؤكدة أن "الادعاء بأن المسجد الأقصى ليس للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه هو لعب بالنار".