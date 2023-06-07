إعلان

BBC

تصاعد العنف في الخرطوم بالقرب من مصنع أسلحة ومخازن غاز

08:40 م الأربعاء 07 يونيو 2023
تصاعد العنف في الخرطوم بالقرب من مصنع أسلحة ومخازن غاز

العنف والاضطرابات في الخرطوم أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الخرطوم- (د ب أ)

تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، حيث اشتعلت النيران في العديد من المباني، وفقا لصحفي محلي.

وقال الصحفي، إن منطقة الاشتباكات توجد بها منشآت مهمة لتخزين الغاز وكذلك مصنع للأسلحة والذخيرة ومخازن للدبابات والمعدات العسكرية.

وانتهى مساء السبت الماضي، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة واشنطن والرياض. ولم يتضح ما إذا كانت المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع ستستمر.

ويطالب الجيش بأن تغادر قوات الدعم السريع المستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة التي تحتلها.

من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتعمد تأجيل المحادثات حتى الآن.

ويدور صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.

سوق مصراوى

العنف في الخرطوم مصنع أسلحة ومخازن غاز الجيش السوداني قوات الدعم السريع

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاصفة الخميس..الأرصاد تكشف توقعات الطقس غدا: الحرارة 45 بهذه المناطق