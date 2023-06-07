تصاعد العنف في الخرطوم بالقرب من مصنع أسلحة ومخازن غاز

الخرطوم- (د ب أ)

تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، حيث اشتعلت النيران في العديد من المباني، وفقا لصحفي محلي.

وقال الصحفي، إن منطقة الاشتباكات توجد بها منشآت مهمة لتخزين الغاز وكذلك مصنع للأسلحة والذخيرة ومخازن للدبابات والمعدات العسكرية.

وانتهى مساء السبت الماضي، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة واشنطن والرياض. ولم يتضح ما إذا كانت المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع ستستمر.

ويطالب الجيش بأن تغادر قوات الدعم السريع المستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة التي تحتلها.

من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتعمد تأجيل المحادثات حتى الآن.

ويدور صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.