سفينة الشحن دراجون تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية بعد تأخير لمدة يومين

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ، أن مركبة الشحن "دراجون" انطلقت في مهمة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين ، وذلك بعد يومين من الموعد المحدد لانطلاقها .

وأظهرت مجموعة من الصور الحية التي بثتها وكالة "ناسا" أن سفينة الشحن غير المأهولة التي بنتها شركة الفضاء "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك أقلعت من قاعدة كيب كانفرال الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان من المقرر أن تقلع سفينة الشحن يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيل الإطلاق حتى يوم الأحد ثم اليوم الاثنين بسبب الرياح القوية.

وبالإضافة إلى الإمدادات لطاقم محطة الفضاء الدولية ، تحمل سفينة الشحن على متنها أيضا موادا للعديد من التجارب العلمية، ومن بينها وحدة مراقبة العواصف الرعدية.

ومن المتوقع أن تصل سفينة الشحن إلى محطة الفضاء الدولية يوم غد الثلاثاء.