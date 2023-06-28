ملك البحرين: ندعم إجراءات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري

المنامة - (د ب أ):

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، دعم بلاده للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة مواطنيها.

وشدد عاهل البحرين، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية الحفاظ على استقرار روسيا وأمن شعبها وسلامته، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشارت الوكالة أن الطرفين استعرضا مسار العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لعاهل البحرين لما يوليه من حرص واهتمام على توثيق علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة مع روسيا، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام الخير والتقدم والازدهار.