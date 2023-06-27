أول إصابة ملاريا في الولايات المتحدة منذ 20 عامًا

واشنطن - (بي بي سي)



أكدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة ظهورَ إصابات بالملاريا لأول مرة منذ 20 عاما.

وقالت إن خمس إصابات محلية بالملاريا قد رصدت أربعة منها في ولاية فلوريدا خلال الشهريين الماضيين والخامسة في ولاية تكساس.

ونبهت سلطات الولاية في فلوريدا من مخاطر المياه الراكدة ودعت إلى التخلص منها إذ تعتبر أرضا خصبة لتكاثر البعوض، كما ناشدت السكان التزام الملابس الواقية من لدغات البعوض. كما شجعت على استخدام شاشات البعوض المعروفة بالـ"الناموسية" والمبيدات.

ويعد المرض الذي ينقله البعوض نادر الحدوث في الولايات المتحدة، ومعظم حالات الإصابة بالملاريا رصدت عند مرضى كانو خارج البلاد، لكنه قد يصبح أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتسبب الملاريا الحمى والقشعريرة والتعب ويمكن أن تكون قاتلة.



عرض 2d171798-c314-4e0b-bf37-bcdb91ae6cee.jpg.ض بشكل نهائي رحيل كريستو عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وأنه مستمر بشكل طبيعي

وأوضح مصدر، أن اللاعب لديه عدد من العروض من فرق شمال أفريقيا، ولكن لم تصل لمرحلة الجدية، ولكن هناك قرار باستمرار داخل النادي الأهلي، وحصوله على فرصة كاملة.

أضاف المصدر، أن هناك قناعة تامة من الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب، ولكنه واجه سوء حظ غريب منذ الانضمام للأهلي سواء بسبب التواجد مع منتخب بلاده، أو تعرضه للإصابة.