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BBC

أول تعليق من الرئاسة الروسية على شائعات هرب بوتين خارج موسكو

05:05 م الإثنين 26 يونيو 2023

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل في الكرملين، وسط تكهنات بأن بوتين غادر موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول: "بوتين يعمل في الكرملين".

وفي وقت سابق، كانت هناك شائعات تتردد بأن بوتين ربما غادر إلى سان بطرسبرج.

وكان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أيضا في مكان عمله في موسكو، وفقا لمصادر رسمية، وعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة.

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