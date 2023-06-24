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بايدن بحث الوضع في روسيا مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا

09:16 م السبت 24 يونيو 2023
بايدن بحث الوضع في روسيا مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا الآراء حول الوضع في روسيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، وذلك حسبما أعلن البيت الأبيض الأمريكى اليوم السبت .

وذكر بيان أصدرته الحكومة الأمريكية أن الشركاء أكدوا مجددا على "دعمهم الثابت" لأوكرانيا.

وكان فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قد أطلع بايدن صباح اليوم خلال اجتماع على التطورات الجارية في روسيا حيث أعلنت قوة للمرتزقة تحديها للحكومة الروسية .

وذكر البيان أن من بين الحاضرين الآخرين للاجتماع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان .

كما حضر الاجتماع وزيرا الدفاع والخارجية لويد أوستن وأنتوني بلينكن.

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