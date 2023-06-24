بايدن بحث الوضع في روسيا مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا
واشنطن - (د ب أ)
تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا الآراء حول الوضع في روسيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، وذلك حسبما أعلن البيت الأبيض الأمريكى اليوم السبت .
وذكر بيان أصدرته الحكومة الأمريكية أن الشركاء أكدوا مجددا على "دعمهم الثابت" لأوكرانيا.
وكان فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قد أطلع بايدن صباح اليوم خلال اجتماع على التطورات الجارية في روسيا حيث أعلنت قوة للمرتزقة تحديها للحكومة الروسية .
وذكر البيان أن من بين الحاضرين الآخرين للاجتماع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان .
كما حضر الاجتماع وزيرا الدفاع والخارجية لويد أوستن وأنتوني بلينكن.
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل فطيرة الـ 5 دقائق هشة وبدون فرنتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات عيد الأضحى. بأسعار تبدأ من 245 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 160 جنيها.. أسعار الخلاطات الكهربائية المحمولة بالأسواقتفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق دهون الجسم قبل العيد تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هدايا وديكور لعيد الأضحى بأسعار تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: