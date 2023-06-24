الدفاع الأوكرانية: تمرد قوات فاغنر على روسيا فرصة لنا

وكالات

بعد انسحاب عدد من قوات فاغنر من أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية في إطار التمرد الذي أعلنته المجموعة، اليوم السبت، ضد السلطات في موسكو، رأت كييف ذلك فرصة ذهبية لها لتعزيز وجودها على جبهاتها الداخلية.

فقد اعتبرت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، أن روسيا باشرت باجتياحها أوكرانيا وهي عملية تفضي إلى دمارها الذاتي، معتبرة أن تمرد مجموعة فاغنر يشكل "فرصة" لبلادها.

وكتبت ماليار عبر تليجرام "يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة" مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق "النصر".

يشار إلى أن الخلافات بين قائد تلك المجموعة العسكرية الروسية الخاصة وقادة الجيش، كانت تفجرت منذ أشهر طويلة خلال المعارك الدامية التي خيضت في أوكرانيا.

في حين شكل القتال في مدينة باخموت بالجنوب الأوكراني، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، حيث اتهم يفغيني وزير الدفاع الروسي وقائد الأركان بالتآمر ضده وخيانته، وحجب الأسلحة عن مقاتليه.

إلا أن الدفاع الروسية غالبا ما كانت تنفي تلك الاتهامات، دون أن ترد مباشرة على يفغيني. إلى أن تفجرت الخلافات بشكل دراماتيكي منذ ليل أمس، بإعلان بريغوجين التمرد العسكريّ.