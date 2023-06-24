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BBC

كوريا الشمالية تحذر من رد ساحق على أي عمل عسكري أمريكي

12:40 م السبت 24 يونيو 2023
كوريا الشمالية تحذر من رد ساحق على أي عمل عسكري أمريكي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

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سول /بيونج يانج- (د ب أ)
حذرت كوريا الشمالية اليوم السبت، من المزيد من الإجراءات الساحقة والهجومية ضد أي تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة، وانتقدت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين مؤخرا.
ووجه كوون يونج –جون، مدير عام إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، التحذير في الوقت الذي قامت فيه مؤخرا واشنطن ببذل جهود لتعزيز التزامها" بالردع الممتد" للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، في تقرير أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وقال المسؤول الكوري الشمالي "إذا لم توقف الولايات المتحدة انتهاك سيادتنا و تهديدنا متجاهلة حقوقنا ومصالحنا وتتخذ إجراء واضحا لرفع سياستها المعادية المشينة صوب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإنه لن يكون هناك ضبط نفس من جانبها فيما يتعلق بحقها في الدفاع عن النفس".
وهاجم كوون تصريحات بلينكن خلال زيارته مؤخرا لبكين والتي مفادها أن الصين في موقع فريد للضغط على بيونج يانج للدخول في حوار، واصفا هذه التصريحات بـ"القمامة" وأنها لاتساعد على حل القضية.

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كوريا الشمالية واشنطن الخارجية الأمريكية

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