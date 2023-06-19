صدمت السيارة بعامود وقلبتها.. كاميرا توثق كيف انتهى اختبار قيادة لامرأة
(وكالات):
تسببت امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا في تحطم سيارة وانقلابها أثناء اختبار القيادة في الأرجنتين.
وتقول المرأة البالغة من العمر 63 عامًا إنها شعرت بالتوتر قبل أن تضغط على دواسة البنزين مما تسبب في اصطدامها بعمود إنارة.
وساعدت ثلاث فرق إنقاذ في إخراجها من السيارة المقلوبة، في حين تم نقلها إلى مستشفى محلي مع جروح طفيفة وفقًا للدفاع المدني في لانوس.
ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت المرأة قد اجتازت اختبارها أم لا.
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