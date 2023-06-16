صفارات إنذار وإطلاق مضادات أرضية في العاصمة كييف

وكالات

دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف منذ قليل، تزامن معها إطلاق مضادات أرضية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أجنبية وعربية.

وتصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية لصواريخ روسية في ضواحي كييف، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا تطلق صواريخ كاليبر من البحر الأسود باتجاه شمالي أوكرانيا وإعلان التأهب الجوي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة خلال هجماتها على محوري دونيتسك وجنوب دونيتسك.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أن القوات الروسية أحبطت 5 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك.

وفي سياق آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة؛ للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلًا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.