الدفاع التونسية: العثور على جثة عسكري رابع فقد في تحطم طائرة عسكرية منذ أسبوع

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، عن انتشال جثة العسكري الرابع المفقود في تحطم مروحية عسكرية منذ أسبوع.

وفقد أثر المروحية أثناء قيامها بتنفيذ مهمة طيران ليلي في السابع من الشهر الجاري بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت شمالي البلاد، وفق ما ذكرت الوزارة.

وعثر لاحقا على حطام الطائرة بعرض البحر وانتشلت جثث ثلاثة عسكريين من بين أربعة كانوا على متنها فيما استمرت عمليات البحث عن جثة العسكري الرابع المفقود حتى عثر عليها اليوم.