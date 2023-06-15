الدعم السريع في السودان يفتح تحقيقا حول ملابسات مقتل والي غرب دارفو

الخرطوم - ( د ب أ):

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان ، اليوم الخميس ، عن فتح تحقيق لتجميع المعلومات كافة حول ملابسات مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر وكشف التفاصيل المتعلقة بالنزاع في ولاية غرب دارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ، في منشور أورده بموقع فيسبوك اليوم :"إننا لا نتردد في تقديم أي عنصر من أفراد قوتنا يثبت تورطه في الحادثة إلى العدالة".

وأشار إلى إدانة قوات الدعم السريع بأشد العبارات، مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر على أيدي متفلتين أمس الأربعاء وذلك على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية.

وأضاف :"إننا إذ ندين هذا التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية بغرب دارفور؛ نوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع".

وأشار إلى أنه "قبل بدء الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي، عملت أذرع الانقلابيين في الاستخبارات العسكرية على تنفيذ مخطط يؤدي إلى إشعال الفتنة ونشوب حرب أهلية في دارفور وذلك بتجنيد عناصر قبلية وتوزيع الأسلحة وغيرها من الأعمال القذرة التي اعتادوا على تنفيذها طيلة الثلاثين عاماً الماضية والشواهد في ذلك كثيرة".

وأضاف :"لقد نأت قواتنا بنفسها تماماً عن التدخل في الصراع في غرب دارفور وظلت تتابع تطورات الأحداث، وتحذر منها، وقد نبهت لخطورة الوضع في بيان رسمي أمس، وقبلها طالبت قيادة القوات بضرورة وقف القتال بين المكونات القبلية دون أن تجد دعوات التهدئة أي استجابة".

ولفت إلى أن" الاشتباكات القبلية في غرب دارفور ، والتي حذرنا منها وسعينا مع أخرين من أهل الولاية والإقليم لتداركها، أدت إلى مقتل العديد من الأبرياء من طرفي النزاع ونزوح ولجوء الآلاف بسبب القتال الدامي الذي حولته الأيادي الآثمة إلى مأساة إنسانية".