الجيش الإسرائيلي يداهم طولكرم عقب إصابة مستوطن بإطلاق نار

رام الله - (د ب أ)

داهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طولكرم في شمال الضفة الغربية عقب إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش داهمت بلدتي قفين وباقة الشرقية شمال طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

جاء ذلك بعد إعلان مصادر إسرائيلية عن إصابة مستوطن في الثلاثينات من عمره في عملية إطلاق نار، بجانب مستوطنة حرميش قرب بلدة قفين في طولكرم.

وبحسب المصادر فإن المستوطن ، الذي وصفت ، حالته بالخطيرة أصيب برصاص أطلق من سيارة عابرة أثناء قيادته السيارة فيما لاذ المنفذ بالفرار، مشيرة إلى أن الجيش بدأ عملية تمشيط وأقام حواجز في منطقة الحادثة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية على الفور فيما أصدرت فصائل بيانات منفصلة تبارك فيها العملية وتعتبرها "ردا طبيعيا على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".