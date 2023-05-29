السعودية :انطلاق تدريب عسكري خليجي-أمريكي بقيادة المملكة

الرياض - (د ب أ):

انطلقت في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي من السعودية أمس الأحد ، فعاليات التدريب العسكري المشترك "عزم النسر 23" بقيادة القوات المسلحة السعودية، وبمشاركة قوات من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي، وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك، للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس"، اليوم الاثنين، عن قائد القوة السعودية المشاركة في التمرين المشترك "عزم النسر 23" العميد الركن عقاب بن عوض المطيري، تأكيده" أن القوات المشاركة في التمرين ستنفذ عددًا من الفرضيات أبرزها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية".

وأوضح المطيري "أن التمرين ينفذ لأول مرة في المملكة، حيث بدأت الأسبوع الماضي، اجتماعات تحضيرية ومحاضرات أكاديمية خاصة للتمرين، وقبل ذلك، عقدت ثمان مؤتمرات سبع منها في الرياض وآخر في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية".