أنهت السفارة الأمريكية في إسرائيل العمل بأمر "الاحتماء في الملاجئ" الذي فُرض سابقا على موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم، في ظل المستجدات الأخيرة التي شهدها الوضع الأمني.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع تحديث قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهاتها الأمنية، حيث تقرر السماح بالعودة إلى ممارسة الأنشطة والفعاليات الكاملة دون قيود، مع استثناء عدد من البلدات والمجمعات السكنية الواقعة في شمال إسرائيل.

استئناف خدمات السفارة الأمريكية في إسرائيل

ووفقا للبيان، تستأنف الأقسام القنصلية في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل ومكتب فرع السفارة في تل أبيب تقديم كافة خدماتها الاعتيادية والطارئة على حد سواء، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ودعت السفارة الرعايا الأمريكيين إلى ضرورة التسجيل في "برنامج المسافر الذكي" لضمان تلقي آخر التحديثات والتعميمات المتعلقة بالسلامة والأمن الصادرة عنها بشكل مباشر.

تعليمات الجبهة الداخلية وحركة مطار بن جوريون

وأوضحت السفارة في بيانها، أن مطار بن جوريون الدولي يواصل عمله وتسيير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، فيما وجهت السلطات نصيحة للمسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران للتحقق من خيارات وإجراءات الرحلات التجارية المتاحة حاليا.