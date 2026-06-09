إعلان

السفارة الأمريكية في إسرائيل توقف العمل بأوامر الاحتماء بالملاجئ لرعاياها

كتب : محمود الطوخي

06:52 م 09/06/2026

السفارة الأمريكية في إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت السفارة الأمريكية في إسرائيل العمل بأمر "الاحتماء في الملاجئ" الذي فُرض سابقا على موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم، في ظل المستجدات الأخيرة التي شهدها الوضع الأمني.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع تحديث قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهاتها الأمنية، حيث تقرر السماح بالعودة إلى ممارسة الأنشطة والفعاليات الكاملة دون قيود، مع استثناء عدد من البلدات والمجمعات السكنية الواقعة في شمال إسرائيل.

استئناف خدمات السفارة الأمريكية في إسرائيل

ووفقا للبيان، تستأنف الأقسام القنصلية في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل ومكتب فرع السفارة في تل أبيب تقديم كافة خدماتها الاعتيادية والطارئة على حد سواء، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ودعت السفارة الرعايا الأمريكيين إلى ضرورة التسجيل في "برنامج المسافر الذكي" لضمان تلقي آخر التحديثات والتعميمات المتعلقة بالسلامة والأمن الصادرة عنها بشكل مباشر.

تعليمات الجبهة الداخلية وحركة مطار بن جوريون

وأوضحت السفارة في بيانها، أن مطار بن جوريون الدولي يواصل عمله وتسيير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، فيما وجهت السلطات نصيحة للمسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران للتحقق من خيارات وإجراءات الرحلات التجارية المتاحة حاليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة الأمريكية في إسرائيل الاحتماء في الملاجئ تعليمات الجبهة الداخلية مطار بن جوريون الخدمات القنصلية الأمريكية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟
صرخة طفل الفيوم هزت السوشيال ميديا والتحريات تكشف المفاجأة
حوادث وقضايا

صرخة طفل الفيوم هزت السوشيال ميديا والتحريات تكشف المفاجأة
دولة القانون تنتصر.. سقوط "بودي جاردات السوشيال ميديا" في قبضة الشرطة
حوادث وقضايا

دولة القانون تنتصر.. سقوط "بودي جاردات السوشيال ميديا" في قبضة الشرطة
نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع
حوادث وقضايا

نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع
"دراع المعلم"... نادر أبو الليف يكشف حقيقة علاقته بقضية صبري نخنوخ
زووم

"دراع المعلم"... نادر أبو الليف يكشف حقيقة علاقته بقضية صبري نخنوخ

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| حذف 850 ألف مواطن من بطاقات التموين خلال يونيو 2026
عاجل| نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع