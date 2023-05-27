اشتباكات وإطلاق النار على الحدود بين إيران وأفغانستان

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بوقوع اشتباك على الحدود المشتركة مع إيران وأعلنت أن هذا الاشتباك وقع في منطقة ماككي ولسوالي بولاية نيمروز بين قوات الإمارة الإسلامية وحرس الحدود الإيراني.

وتشير معلومات مراسل وكالة تسنيم إلى وقوع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني على حدود نيمروز، وبعض المسلحين مجهولي الهوية.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع هذا الاشتباك.