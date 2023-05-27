اشتباكات وإطلاق النار على الحدود بين إيران وأفغانستان
وكالات
أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بوقوع اشتباك على الحدود المشتركة مع إيران وأعلنت أن هذا الاشتباك وقع في منطقة ماككي ولسوالي بولاية نيمروز بين قوات الإمارة الإسلامية وحرس الحدود الإيراني.
وتشير معلومات مراسل وكالة تسنيم إلى وقوع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني على حدود نيمروز، وبعض المسلحين مجهولي الهوية.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع هذا الاشتباك.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل بادي سبلاش لصيف 2023 يبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وأقوي كريمات لعلاج الطفح الجلدي للأطفال في الصيف يبدأ من 14 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع القلاية الكهربائية وأسعارهاتفاصيل
-
أفضل المنتجات للعناية بالشعر الجاف في الصيف بخصم حتى 35%تفاصيل
-
10 أدوات تساعد على ممارسة الرياضة في المنزل.. بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: