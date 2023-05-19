ولي عهد السعودية ورئيس سوريا يبحثان العلاقات بين البلدين
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
وكالات:
بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سليمان، والرئيس السوري، بشار الأسد، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.
سمو #ولي_العهد وفخامة الرئيس السوري يستعرضان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.https://t.co/CcJmf4jMGz#قمة_جدة | #واس pic.twitter.com/Vel7LtLlmB— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2023
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32 بحضور عدد من رؤساء والقادة العرب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد على التقاط صورة تذكارية.
سوق مصراوى
-
أحدث الأباجورات والنجف لإضافة لمسة جمالية لمنزلك تبدأ من 148 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تنظيف المنزل تبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
-
أحدث أدوات لتنظيم المطبخ والحمام 2023 تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
أدوات تجميل لن تتخلى عنها فى صيف 2023 تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
اكتشافات عملية لتنظيم الملابس.. 5 اقتراحات بأسعار مناسبةتفاصيل
-
أحدث حقائب الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: