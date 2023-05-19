ولي عهد السعودية ورئيس سوريا يبحثان العلاقات بين البلدين

وكالات:

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سليمان، والرئيس السوري، بشار الأسد، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

سمو #ولي_العهد وفخامة الرئيس السوري يستعرضان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.https://t.co/CcJmf4jMGz#قمة_جدة | #واس pic.twitter.com/Vel7LtLlmB — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2023

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32 بحضور عدد من رؤساء والقادة العرب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد على التقاط صورة تذكارية.