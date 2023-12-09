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BBC

إصابة 15جنديا إسرائيليا جراء قصف من لبنان استهدف عدد من المواقع

08:05 م السبت 09 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

أعلن الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 15جنديا إسرائيليا جراء قصف من لبنان استهدف عدد من المواقع خلال اليومين الماضيين.

ونقل جيش الاحتلال 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع اليوم.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى محمود باسم أبو هنية برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمالي الضفة.

وكشفت وزارة الصحة عن وصول 71 شهيدا و160 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ 24 الماضية، ووصول 62 شهيدا و 99 مصابا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال يقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص بسبب استنشاق قنابل الغاز قائلا: "مراكز الإيواء محاصرة بالقنابل الحارقة والدخانية".

وتابع المدير العام لوزارة الصحة، أن الفئات الهشة تعيش ظروفا صعبة جدا بسبب الأحداث الجارية.

الاحتلال الإسرائيلي مستشفى سوروكا بئر السبع حرب غزة جنوب لبنان

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