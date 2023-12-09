إطلاق نار على اثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي في موسكو

مصراوي

أعلنت وكالة تاس الروسية، أن شخصًا أطلق النار على اثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي، في شمال غرب موسكو.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس 2024، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك"، وهي خطوة ستسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وأفادت الوكالة، بأن بوتين أبلغ أحد الجنود الذين قاتلوا في أوكرانيا خلال حفل تكريم في الكرملين أنه "يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة".

وذكرت وكالة "رويترز" أنه عقب التكريم، سأل ضابط برتبة مقدم يدعى أرتيوم تشوجا الرئيس الروسي عما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية. وقال تشوجا للصحفيين بعد الحدث "سوف يترشح".

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية عن تشوجا قوله، إنه سعيد للغاية بموافقة بوتين على الطلب، مضيفاً أن روسيا كلها ستؤيد القرار.

كما ذكر أندريه كولسنيكوف مراسل صحيفة "كوميرسانت" في الكرملين، أن "الرئيس بوتين وافق على الترشح".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن "الكثير من الناس" يحثون الرئيس بوتين على الترشح لولاية جديدة، وإن بوتين سيعلن قراره "عندما يرى ذلك مناسباً"، وفق ما أوردت "رويترز".